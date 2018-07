Kinder lernen musikalische Grundlagen

Anzeige

Angebot in allen Grundschulen

Die Musikwerkstatt beginnt im Oktober und läuft ein Schuljahr mit einer Schulstunde pro Woche und kostet monatlich 25 Euro. Sie wird in allen Grundschulen der Verwaltungsgemeinschaft angeboten. Der Unterricht findet in den Randstunden des regulären Unterrichts statt (1. beziehungsweise 6. Stunde).

Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen werden den Eltern bei der Schulanmeldung ausgehändigt. Für die Anmeldung können auch die regulären Anmeldeformulare der Musikschule (zu finden auf der Internetseite) verwendet werden.

Die Aufnahme in die Kurse erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. Diese sollten immer direkt an der Musikschule Hockenheim, Heidelberger Straße 16 a, abgegeben werden. zg

