Kinder machen Kindern Freude

„Warum packen wir so viele Geschenke in einen Karton?“ Der Schüler, der diese Frage stellt, lernt in diesem Moment die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ kennen. Gestartet ist sie konkret am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium kurz vor den Herbstferien, als beim ersten Elternabend der neuen Fünftklässler die Vertreter der SMV die Eltern auf die Packaktion hinwiesen.

Bei Besuchen in den einzelnen Klassen nach den Herbstferien haben Felicia Grätsch (Klasse J1), Paulina Lauer (Klasse 9) und Louis Blaser (Klasse J1) als Organisatoren vor Ort die Faltblätter der Aktion verteilt, in denen aufgelistet ist, was in den Karton gepackt werden kann oder sollte.

Nach Alter und für Mädchen und Jungen getrennt werden hier Vorschläge für Spielsachen, Schulutensilien, Süßigkeiten und Kleidungsstücke gemacht. Zwischen 30 und 40 Klassen haben in diesem Jahr mitgemacht. In jeder davon wurde ein Geschenk für ein Mädchen und eines für einen Jungen gemeinsam bestückt. Nicht nur der Inhalt wurde gekauft, der Karton wurde mit schönem Papier beklebt und ein persönliches Schreiben – ein Brief oder eine Karte – verfasst. Der liegt dem Präsent bei und soll den Beschenkten zeigen, wer an sie gedacht hat.

Noch nie im Leben beschenkt

Zurück zu der Schülerfrage: Silke Aschbacher und Juliane Decker sind die Verbindungslehrer, und Aschbacher schildert, dass sie nach der Frage noch einmal erklärt hat, dass es Kinder gibt, die noch nie in ihrem Leben Geschenke bekommen haben. Damit habe sie Nachdenklichkeit und die Antwort eben dieses Schülers ausgelöst, der sagte: „Da merkt man, wie gut es uns geht in Deutschland, wo jeder kriegt, was er sich wünscht.“

Damit hat er den Nagel auf den Kopf und den Sinn der weltweiten „Operation Christmas Child“ genau getroffen. In rund 150 Ländern dieser Welt gibt es Kinder, die zum ersten Mal in ihrem Leben ein Geschenk bekommen werden. Insgesamt über 157 Millionen Kinder wurden bisher beschenkt. Eine wirklich schöne Sache, die Kindern eine Freude bereitet, die in entlegenen Gegenden leben, oft ohne Hab und Gut, für die die „besondere Weihnachtsfeier“, bei der sie ihr eigenes Päckchen erhalten, ein wenig Hoffnung fürs Leben vermittelt.

Nun haben die Schulsprecher mit vielen Tragehelfern insgesamt 75 der kunterbunten Freudebringer in Werner Bühlers Auto laden. Bühler freute sich obendrein über 440 Euro, die er als Spende für die Portokosten entgegennahm, denn die müssen gezahlt werden für den Transport und die Einfuhr in die Empfängerländer.

Bühler und seine Frau Lilo stehen seit sieben Jahren für die Päckchen-Aktion, sammeln aus verschiedenen Abgabestellen die volle Pracht im Christlichen Zentrum in Schwetzingen, wo am gestrigen Montag der große Lastwagen kam und die Geschenke abholte, auf ihren Weg in den Osten Europas, nach Bulgarien, in die Republik Moldau, Polen, Rumänien, die Slowakei, die Ukraine, Weißrussland und in die Mongolei bringt.

Damit ist die große Verteilaktion gestartet, die Kinderaugen zum Leuchten bringen wird. Werner Bühler fuhr an jenem Vormittag noch ein zweites Mal nach Hockenheim und holte bei der Buchhandlung Gansler Pakete ab. Geneviève Gansler ist seit einigen Jahren als Sammelstelle bei der Aktion registriert: „Dort sind es auch immer um die 70 Päckchen“, weiß Bühler, dass viele Hockenheimer privat packen und Freude schenken.

Weg der Päckchen online verfolgen

Erstmals kann man in diesem Jahr „sein“ Päckchen verfolgen und auf der Internetseite www.geschenke-der-hoffnung.org unter „Projekte“ und „Weihnachten-im-Schuhkarton“ die eigene Postleitzahl eingeben. Ist das Paket angekommen, kann man dort erfahren, in welchem Land die Gabe verteilt wird.

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 20.11.2018