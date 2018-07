Anzeige

Akribie und Fantasie

Das mit viel Akribie und Ideenreichtum gemalte Bild von der elfjährigen Talea konnte den bei der Bewertung zu berücksichtigenden Altersunterschied nicht wettmachen. So gingen das von der Firma Hornbach gestiftete Komplettaquarium, ein vom Verein gesponsertes Großpuzzle und Buch nach Walldorf.

Der dritte Preis in Form von Buch und Stofftieren ging an die 8-jährige Sophie Gainer aus Hockenheim, die einen vorgedruckten Fisch präzise angemalt und mit einer kleinen Zeichnung diesem Bild Individualität verliehen hatte. Die 6-jährige Kim Sofie Döring aus Hockenheim führte mit Platz vier die Liste der Folgeplätze an.

Die Bilder der Preisträgerinnen können in der Ausstellung ab dem Zeitpunkt der Wiedereröffnung, Sonntag, 2. September, besichtigt werden. Hier werden ab 14 Uhr dann auch Riesenschlangen zu bestaunen sein. nd

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 26.07.2018