Kinder mit Eifer bei der Sache

Großen Zuspruch konnte der Tennisclub mit seiner Ballschule verzeichnen, die unter Leitung der Sportwartin Katrin Roubanis erstmalig für Kinder zwischen drei und fünf Jahren angeboten wurde. Da die Kurse schnell ausgebucht waren und verschiedene Kinder nicht angenommen werden konnten, wurde für diese eine Warteliste angelegt, so dass diese Mädchen und Jungen bei der nächsten Ballschule bevorzugt aufgenommen werden können.

Spaß kommt nicht zu kurz

Am ersten Tag waren alle Kinder bei bestem Wetter mit Feuereifer bei der Sache, so dass die Hoffnung besteht, dass die Mädchen und Jungen nicht nur an diesem Schnuppertag teilnahmen, sondern auch an den folgenden elf Terminen kommen.

Geschult wurden in kindgerechter Form verschiedene Bewegungsabläufe, Koordination, Motorik und Ballgefühl, wobei auch der eine oder andere Spaß zur Auflockerung des Trainings beitrug. Bilder und weitere Informationen sind unter www.tc-hockenheim.de eingestellt. hee