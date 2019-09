Kinder müssen spiegelverkehrt denken

Wer an diesem Freitagnachmittag am Zehntscheunenplatz vor der Stadtbibliothek vorbeilief, konnte viele schöne Kunstwerke entdecken. An einer Leine hingen Plakate von Kindern, die an einem Workshop des „Museums im Koffer“ aus Nürnberg teilgenommen hatten.

„Ich war vor kurzem im Gutenberg-Museum in Mainz, es war beeindruckend“, erzählte die begeisterte Elke Kahnert und fuhr fort: „Ich habe in der Zeitung gelesen, dass diese Veranstaltung über den Buchdruck angeboten wird.“ Ihr war direkt klar, dass sie mit ihrem Enkelkind Oscar hingehen würde. Der Buchdruck wurde im 15. Jahrhundert von Johannes Gutenberg erfunden. Durch ihn konnten schriftliche Werke in höherer Stückzahl und deutlich schneller verbreitet werden, ohne dass jedes Dokument einzeln von Hand geschrieben werden musste, wie es zuvor der Fall war.

Diese einzigartige Erfindung nutzte damals auch Martin Luther für die schnelle Verbreitung seiner Flugblätter, wusste Walter Karl von „Museum im Koffer“. Zur Zeit ist er mit seinen zwei Assistentinnen Elisabeth Blumthaler sowie Clara Heinritz mit dem Thema Buchdruck auf Tour. Dies sei aber nicht das Einzige: „Wir sind im Moment mit 15 Programmen für den Mobilbereich unterwegs“, erzählte Karl.

Die Geschwister Esther und David Fuchs, die bereits zum dritten Mal beim „Museum im Koffer“ teilnahmen, waren auch beim Buchdruck eifrig dabei. „Es macht total viel Spaß, weil wir uns eigene Motive aussuchen dürfen, was wir drucken“, waren sich die Geschwister einig.

Zuerst wird der Name gedruckt

Dies bestätigte auch Elisabeth Blumthaler und wusste, dass die Teilnehmer meistens zuerst ihren eigenen Namen drucken, bevor Sätze folgen.

Die Kinder standen vor den mitgebrachten Buchstaben und suchten sich, wie vermutet, erst einmal ihren Namen heraus. Bevor diese auf eine Unterlage gelegt wurden, gab Blumthaler wichtige Tipps für die jungen Künstler: „Ihr müsst darauf achten, dass ihr die Buchstaben spiegelverkehrt hinlegt.“ Dann malten die Kinder mit einer Walze und unterschiedlichen Farben ihre Buchstaben an. Danach wurde zügig ein weißes Blatt Papier geholt und auf die Buchstaben gelegt. Mithilfe eines Besens wurden die Farben auf das Papier gedrückt. „Jetzt dürft ihr das Papier ganz leicht abziehen“, sagte Clara Heinritz zu den Kindern. Mit Begeisterung hängten die Teilnehmer ihre Plakate an einer Leine zum Trocknen auf und betrachten ihre Kunstwerke. Dafür blieb jedoch nicht allzu lange Zeit, denn die Kinder waren gleich wieder am Überlegen, welches Motiv sie denn als Nächstes drucken könnten.

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 21.09.2019