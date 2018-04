Anzeige

In den Sommerferien bietet das Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk in Zusammenarbeit mit der Akademie „Wick“ den Workshop „Spacetheater“ an. Dort können Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren eine Woche lang (30. Juli bis 3. August) Theaterluft schnuppern. Sie haben die Chance, eine geheimnisvolle Theaterwelt mit Außerirdischen zu entdecken, kennenzulernen und selbst mitzuerleben. Am letzten Tag werden die Eltern zu einer „spacigen“ Aufführung eingeladen. Die Anmeldung dafür ist ab jetzt möglich. Die Aktivitäten finden in der Woche jeweils von 9 bis 15 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 80 Euro.

Bei dem Theaterworkshop können die Kinder mit einem intergalaktischen Outfit einen Flug ins Universum wagen, sich ins All beamen und Kontakt mit Außerirdischen suchen. Auch das Fliegen mit dem Raumschiff in andere Galaxien und das Erforschen von Planeten ist möglich. Einmal in andere Rollen schlüpfen –mal Außerirdischer, Roboter, Astronauten oder Klingone sein? Sich verwandeln, schminken, fliegen, ganz außerirdisch verrückt sein? Das ist bei dem Theaterworkshop machbar.

Grundlagen des Theaterspiels

Er vermittelt Kindern spielerisch die Grundlagen des Theaterspiels. Es sind die Elemente Improvisation, Pantomime, Szenenspiel, Mimik und Rollenspiel enthalten. Die Kinder lernen, mit kleinen Übungen ihren Körper wahrzunehmen und ihm Ausdruck zu verleihen. Ziel des Kurses ist es, Spontaneität, Ausdruckskraft, Kreativität, Fantasie und die Entwicklung der Kinder zu fördern.