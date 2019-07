Kinder stellen Papier her

Die Stadtbibliothek bietet im Jubiläumsjahr für Kinder im Vorschulalter eine Besonderheit an. Sie können entdecken, wie Papier hergestellt wird, auf dem Stadtgeschichte geschrieben werden kann. Die Mitarbeiter laden alle interessierten Kinder am Freitag, 19. Juli, 13 Uhr, zu einer Papierwerkstatt ein. Sie wird am Nebeneingang der Zehntscheune aufgebaut. Richtig los mit dem Papierschöpfen geht es ab 14 bis etwa 16.30 Uhr. Die Veranstaltung wird auch bei schlechtem Wetter durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Voranmeldung bei der Stadtbibliothek erforderlich. Die Teilnehmer sollten auf entsprechende Kleidung achten.

Die Mitarbeiter der Stadtbibliothek haben dafür das in Nürnberg beheimatete „Museum im Koffer“ nach Hockenheim geholt. Das Museum reist dazu samt Materialien in einem Kastenwagen an. Die Kinder begeben sich bei der Papierwerkstatt auf die Spuren des Kaufmanns Ulmann Stromer, der 1390 die erste deutsche Papiermühle, die Hadermühle an der Pegnitz, gründete. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 17.07.2019