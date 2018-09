Kinder tanzen zu den Sommerhits

Hockenheim/Altlussheim.Jeweils rund 30 Mädchen und Jungs kamen in die Tanzschule Feil, um am Ferienprogramm in Hockenheim und in Altlußheim teilzunehmen. Die neun- bis elfjährigen Tänzer erarbeiteten mit dem Tanzlehrer Martin Spaett coole Hip-Hop-Choreografien auf „One Shot“ von Robin Thicke und auf „Talk Dirty“ von Jason Derulo. Diese Choreografie hat ihnen besonders Spaß gemacht, da man sie auch mit einem Partner tanzen konnte, teilt Wolfgang Feil von der Tanzschule mit.

Mit den Tanzlehrerinnen Claudia und Linda erlernten die sechs- bis achtjährigen Mädchen und Jungs die Sommerhits wie „La Cintura“ von Alvaro Soler.

Auch „In my Mind“ und „Bella Ciao“ durften nicht fehlen und wurde mit voller Begeisterung und viel Freude getanzt. Außerdem probierten die Kinder coole Moves beim „Bubble Shuffle“ und zeigten ihr Können bei „Tanzfieber“ und „Get Dancing“.

Am Ende führten die Tänzer ihren Eltern und Großeltern die neu erlernten Lieblingstänze vor. Mit viel Applaus und gut gelaunt verabschiedeten sich alle aus der Tanzschule Feil und freuen sich, wenn diese Woche wieder die Kurse beginnen.

Am Donnerstag, 27. September, steht schon das nächste große Event für Kinder auf dem Programm der Tanzschule. Von 15 bis 17 Uhr findet das Schossfest für die Altersgruppe der Zwei- bis Sechsjährigen in Hockenheim statt. Nähere Infos und Anmeldung bei der Tanzschule unter Telefon 06205/69 17 oder www.tanzschule-feil.de. zg

