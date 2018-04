Kinder werden spielend zu Klimaschützern

Anzeige

Hockenheim.Kein Tag vergeht, ohne dass die Begriffe des Treibhauseffekts und Klimawandels benutzt werden, sei es in Politik, Presse, Wirtschaft und praktisch allen Lebensbereichen. Mit den Themen rund um den Klimaschutz beschäftigen sich heute schon die Kleinsten. Für die Klassen 3a und 3b der Hub-äckerschule stand nun das mit Neugierde erwartete Projekt „Energie und Klimaschutz an Schulen“ auf dem Stundenplan. Die Unterrichtseinheiten werden zu 100 Prozent durch das Land Baden-Württemberg im Rahmen des Klimaschutz-Plus Programms gefördert.

Das Kollegium und die Schulleitung stehen den Themen Klimaschutz und Energiesparen äußerst aufgeschlossen gegenüber. Umso mehr freuten sich die Klassenlehrerinnen Stephanie Quitsch und Christiane Pawelski, das Klimaschutz-Projekt verstärkt in den Unterricht zu integrieren. Kürzlich haben die Drittklässler im Fach Sachunterricht im Themenfeld „Wasser und Wetter“ gearbeitet. Die Kleinen wussten bereits Bescheid, dass das Wasser kostbar sei. Viele Menschen auf der Erde haben wenig oder nur sehr schlechtes Wasser zu ihrer Verfügung. Frauen und Kinder schleppen täglich schwere Wasserkanister über viele Kilometer von einer Wasserstelle nach Hause.

Projekt „Energie- und Klimaschutz an Schulen“ Das landesweite Projekt „Energie und Klimaschutz an Schulen“ wird seit 2010 im Rahmen des Programms „Klimaschutz Plus“ des Landes Baden-Württemberg gefördert. Das Projekt verfolgt das Ziel, Kinder und Jugendliche für den Klimaschutz zu sensibilisieren und zu gewinnen! In Unterrichtseinheiten oder Projekttagen werden abwechslungsreich und alltagsnah Zusammenhänge zwischen dem Klimaschutz und dem täglichen Energieverbrauch näher gebracht. Mit den Schülern werden Ideen erarbeitet, wie sie ihren privaten und schulischen Alltag klimafreundlicher gestalten können. Das Projekt fördert das Klimaschutzbewusstsein von Kindern und Jugendlichen und regt auch Schulen zu konkreten Ideen an. Kliba ist regionaler Partner und Veranstalter in den Schulen Heidelbergs und des Rhein-Neckar-Kreises. Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und täglichem Energieverbrauch den Kindern und Jugendlichen näher zu bringen. Bislang haben daran 574 Klassen und rund 11 900 Schüler teilgenommen. Im Schuljahr 2017/2018 nehmen am Projekt etwa 174 Klassen teil. Ansprechpartnerin für weitere Informationen ist Anita Köhler, Umweltpädagogin, Telefon 06221/99 87 50, E-Mail info@kliba-heidelberg.de

So konnte Anita Köhler, die Umweltpädagogin der KliBA, an die bereits vorhandenen Vorkenntnisse der Schüler anknüpfen und die Brücke zum Themenfeld Wasser und Wetter schlagen. Unter der Leitfrage „Unsere Erde hat Fieber, was steckt dahinter?“ haben die Drittklässler gemeinsam Anita Köhler in mehreren Versuchen die globale Erwärmung und den Klimawandel untersucht. Experimentell erfuhren die Grundschüler, was Treibhauseffekt ist, woher die Treibhausgase kommen, was CO2 in der Atmosphäre bewirkt.