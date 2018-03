Kinderarbeit macht Schokolade „schmutzig“

Anzeige

Ein Kind kostet 230 Euro. Ein Kakaobauer aus der Elfenbeinküste sagt das, als ob Kinderhandel das Normalste auf der Welt wäre. „Wenn ihr meinem Bruder sagt, wie viele ihr braucht, dann besorgt er sie euch.“ Der Mann spricht über Sklavenarbeiter, Kinder zwischen 10 und 14 Jahren, die aus Mali und anderen Nachbarstaaten entführt werden, um auf den Plantagen der Elfenbeinküste zu arbeiten. Kakaobauern in Westafrika beuten systematisch Kinder aus, heißt es in einem Bericht von Spiegel online.

Der Weltladen Arche möchte über die Problematik der Kakaobauern ebenso berichten wie über die Rolle der Lebensmittelkonzerne – und er möchte die Auswirkungen des fairen Handels bei der Kakaoproduktion aufzeigen. Er stellt alternative Projekte vor und bietet natürlich auch faire Schokolade zum Probieren an. Der Weltladen Arche lädt zum Infoabend „Schmutzige Schokolade“ am Donnerstag, 15. März, um 19 Uhr, im Weltladen in der Karlsruher Straße 38 ein. Der Eintritt ist frei. zg