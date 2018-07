Anzeige

Feilschen nicht möglich

Kleidung und Spielzeug für Babys und Kinder können verkauft werden. Sie werden in Boxen abgegeben und von einem Team vorsortiert auf Tischen verteilt. Verkäufer müssen am Tag des Flohmarktes keinen Stand betreuen und haben dadurch selbst die Möglichkeit, in Ruhe auf die Suche zu gehen. Die Ware wird zu Festpreisen verkauft. Ein Handeln oder Feilschen ist zwar nicht möglich, jedoch entsteht wegen der gezielten Suche nach den Artikeln auch kein Gerangel.

Falls die Käufer schneller fündig werden, haben sie umso mehr Zeit, das Kaffee- und Kuchen-Angebot in der Cafeteria zu nutzen, das die Eltern der Kita machen.

Der Erlös aus dem Etiketten- und Kuchenverkauf kommt der evangelischen Heinrich-Bossert-Kindertagesstätte zugute. 25 Etiketten für den Flohmarkt kosten 5 Euro. zg

