Kindergärten im Fokus

Hockenheim.Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bietet am Montag, 14. Dezember, von 19 bis 21 Uhr wieder eine Bürgersprechstunde in digitaler Form an. In dieser berichtet die Fraktion zu aktuellen kommunalpolitischen Themen, die unter anderem auch in der nächsten Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 16. Dezember, auf der Tagesordnung stehen.

Hockenheim bietet mit drei städtischen und vier konfessionellen Kindergärten ein umfassendes, wohnortnahes Angebot an Betreuungsplätzen an. Dieses wird durch einen Kindergarten der Lebenshilfe Schwetzingen und eine Kinderkrippe des Vereins Postillion ergänzt. Damit bekennt sich die Stadt zur Kindertagesbetreuung als ein Teil der Daseinsvorsorge. Ob und in welcher Form die Stadt weiterhin im Sinne einer familienfreundlichen Stadt soziale Kernaufgaben wahrnehmen kann und will steht im Fokus der Diskussion.

Die Bürger sind zu der Online-Veranstaltung eingeladen. Die Fraktionsmitglieder stehen für Fragen und Diskussionen zur Verfügung. Wer an der Bürgersprechstunde in digitalem Videokonferenzformat nicht teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, vorab Fragen an die Fraktion zu senden. Vorab geschickte Fragen werden in der digitalen Sprechstunde mit aufgenommen und persönlich beantwortet. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an Ahaerdle@t-online.de. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer den Link zugesendet. ah

