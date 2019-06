Pumpwerk

Heiße Stunden mit Kunst, Musik und Kabarett

In den Sommermonaten geht es im Kulturhaus Pumpwerk musikalisch heiß her. Ein abwechslungsreiches Programm, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte, erwartet die Besucher. Der Kultursommer wird am Sonntag, 30. Juni, ...