Kinomobil-Karten persönlich abholen

Hockenheim.Anlässlich des Jubiläumsjahres macht das Kinomobil Baden Württemberg am Donnerstag, 28. März, Station in Hockenheim (wir berichteten). Gezeigt wird um 15 Uhr der Familienfilm „Der Kleine Drache Kokosnuss“ sowie um 19 Uhr der aktuelle Kinofilm „Bohemian Rhapsody“. Beide Filmvorführungen finden in der Stadthalle statt. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Beginn. Der Kartenvorverkauf ist gestartet.

Karten sind im Ticketshop der Stadthalle, Rathausstraße 4, erhältlich. Eine Anfrage der Tickets ist online unter kartenvorverkauf@stadthalle-hockenheim.de möglich, jedoch wird es keine Möglichkeit der Onlinereservierung der Veranstaltungen des Kinomobils geben.

Die online angefragten Karten müssen am Ticketshop der Stadthalle abgeholt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Öffnungszeiten des Ticketshops sind montags bis freitags von 17 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr. zg

