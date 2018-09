Klangkünstler macht Skulpturen hörbar

Die Nacht der Musik wartet immer wieder mit neuen Bands, Interpreten und Musikern auf. Am Freitag, 5. Oktober, ab 20 Uhr, tritt Wilfried Kirner zum ersten Mal in Hockenheim, im Atelier Späth in der Karlsruher Straße, auf.

Wie lange gibt es Sie schon als Band?

Wilfried Kirner: Zur Zeit trete ich vor allem als Solist auf. Als Kontrabassist habe ich bis 2000 in den verschiedensten Jazzformationen gespielt, aber auch schon gelegentlich solistisch. In den 90er Jahren habe ich angefangen, eine Verbindung mit der Bildenden Kunst einzugehen und bei Ausstellungen (vor allem Vernissagen) Kompositionen, die einen Bezug zur ausgestellten Kunst schaffen, aufzuführen. Meist habe ich dazu auch eine am Computer erstellte Zuspielung elektronischer oder natürlicher Klänge komponiert.

Haben Sie schon in Hockenheim gespielt?

Kirner: Nein, bisher war leider noch nicht die Gelegenheit.

Wie würden Sie Ihre Musik beschreiben?

Kirner: Der Begriff Musik wird bei mir weiter gefasst, mein Titel „KLANGKUNST“ sagt schon viel darüber aus. Der Künstler Armin Göhringer hatte in den 90er Jahren eine Serie von Skulpturen aus Holz erschaffen, bei denen vierkantige Stäbe entstanden. Da ich bei ihm schon oft bei Vernissagen musikalische Aufführungen hatte, erzählte er mir von einer bestimmten Skulptur, bei der er beim Anschlagen besonders viele Töne hören würde. So fing meine Arbeit mit dieser Skulptur an. Mit einem Tonabnehmer und verschiedenen Utensilien bringe ich sie zum Klingen. Inzwischen habe ich viele kleine Klangkunst-Miniaturen komponiert und mein Repertoire wächst ständig.

Worin unterscheiden Sie sich möglicherweise von anderen Bands, die bei der Nacht der Musik am Start sind?

Kirner: Mein Anspruch ist es, die Skulptur hörbar zu machen.

Was erhoffen Sie sich von der Nacht der Musik?

Kirner: Aufmerksame Zuhörer, die sich gerne auf neue Klangwelten einlassen möchten.

Worauf können sich die Besucher der Nacht der Musik bei Ihrem Auftritt freuen?

Kirner: Sie können sich auf ein neues Hörvergnügen in Verbindung mit Bildender Kunst freuen.

Inwiefern passen Sie zu der Location, in der Sie in Hockenheim spielen?

Kirner: Mein Auftritt findet im Atelier Späth statt und es werden dort noch weitere Skulpturen von Armin Göhringer gezeigt, das ist atmosphärisch genau der richtige Ort.

Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Musik?

Kirner: Das Publikum inspiriert in die Nacht zu entlassen. htz

