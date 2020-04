Klare Ansagen würden helfen

Das „HÖP“ ist ein großer Gewinn für Hockenheim. Das steht außer Frage, auch wenn noch nicht alles rund läuft – gerade, was die Laufwege betrifft. Wie in vielen anderen Bereichen würden wohl klare Ansagen helfen, aber an denen mangelt es. Bis Anfang März war das Gelände südlich der Fuß- und Radwegbrücke über zwei Jahre gesperrt, dann teilte die Stadt mit, das Gebiet sei für die Öffentlichkeit freigegeben – ohne bestimmte Wege davon auszunehmen.

Erst als plötzlich von einem Anwohner Sperren errichtet wurden, zunächst mit Schildern nach Hausmannsart, dann massiv per Bauschutzgitter, und wir nachfragten, teilte die Stadt mit, dass es sich auf dem einen Bachufer grundsätzlich um einen Bewirtschaftungsweg handle, der nicht für die Nutzung als Spazierweg vorgesehen sei. Und dass die erläuternde Beschilderung dazu noch fehle.

Dass solche Lücken in der Kommunikation zu Konflikten führen, ist klar. Unklar ist, ob bei allen Besuchern Einsicht und Vernunft ausgeprägt genug sind, das so lange geplante und aufwendig umgesetzte Projekt dauerhaft intakt zu halten. Sollte sich zeigen, dass das nicht der Fall ist, muss die Verwaltung eingreifen, bevor es zu größeren Schäden kommt. Übergriffiges Verhalten darf auf Dauer weder von Nutzern noch von Anwohnern geduldet werden – es geht zulasten der Mehrheit, die sich korrekt verhält.

