Klares „Ja“ für den Erhalt des Stadtwaldes

Hockenheim.Marco Germann hatte unter dem Titel „Hockenheim im Dialog“ eingeladen, ihn als Bewerber für den Posten des Oberbürgermeisters kennenzulernen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Teilen Sie mir mit, wo der Schuh drückt, nur so kann man es ändern“, betonte Germann.

In der Innenstadt will Germann mit gezieltem Quartiersmanagement gegen Ladensterben und Leerstände vorgehen und so den Einzelhandel stärken. „Das Engagement des Marketingvereins und der Wirtschaftsförderung muss weiter unterstützt werden. Gezieltes Quartiersmanagement für die Innenstadt zu beginnen, wäre eine Lösung. Hier würden dann alle zentralen Akteure, von privater Wirtschaft, über die Politik und Verwaltung, bis hin zu den Anwohnern zusammenarbeiten“, bekräftigte Germann.

Ein weiterer wichtiger Punkt für die Bürger war der öffentliche Nahverkehr und ganz konkret die Nahverkehrsanbindung in Richtung der Einkaufsmärkte. Speziell für Senioren müsse die Versorgungslage verbessert werden. „Wenn es in der Innenstadt keine Einkaufsmöglichkeiten mehr gibt, muss wenigstens der Nahverkehr verbessert werden – gerade für mobilitätseingeschränkte Personen spielt dies eine wichtige Rolle“, so Germann.

Auch der Stadtwald C4 und die geplante Erweiterung der Autobahnraststätte waren Thema. Die Anwesenden seien sich einig gewesen, dass für Lkw-Fahrer Ruhemöglichkeiten geschaffen werden müssen, heißt es in der Pressemitteilung des OB-Kandidaten. Andererseits machte Marco Germann deutlich: „Ich stehe klar für die Erhaltung des Stadtwaldes C4. Das Regierungspräsidium hatte von Alternativen gesprochen und jetzt ist von denen keine Rede mehr. Hier müssen wir ansetzen, denn es ist nicht unsere Aufgabe, einen neuen Standort zu suchen – das ist die Aufgabe des Bundes!“ zg

Info: Weitere Informationen unter www.marco-germann.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 03.06.2019