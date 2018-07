Anzeige

Der Ski-Club Hockenheim hat seine Reihe erfolgreicher Festivitäten zum 50-jährigen Bestehen mit seinem dritten Frühschoppen auf dem Vereinsgelände im Altwingertweg fortgesetzt. Das war kein Wunder, hatte der Club doch wiederum Olli Roth & Friends für ein Gastspiel gewonnen. Dessen Fangemeinde ist überregional, aber auch die vielen Vereinsmitglieder waren sich des musikalischen Leckerbissens bewusst, der hier auf der Bühne stand.

Entsprechend groß war der Zulauf trotz starker Konkurrenz durch andere Vereinsaktivitäten in Hockenheim. Vorsitzender Andreas Simon stellte zufrieden fest, dass alle Sitzplätze bereits vor Beginn des Konzerts belegt waren. Als Olli Roth die Gitarre in die Hand nahm, lebte er sein Motto: „Let the music do the talking!“ Die Gitarre und seine Stimme sind seine unverkennbaren Markenzeichen. Hauptsache, es ist „handmade music“ ohne allzu viel technischen Schnickschnack.

Die Spielfreude, mit der Roth Coverversionen zu eigenen Songs werden ließ, löste beim zahlreichen Publikum Begeisterung aus. Roth schaffte es mit seiner Hingabe, die Gäste von Anfang an in seinen Bann zu ziehen.