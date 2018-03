Klassikern neues Leben eingehaucht

Anzeige

Was man unter „Song-Recycling“ zu verstehen hat, wurde von der nach eigener Einschätzung „besten Coverband Deutschlands“ erklärt. Mastermind Alex Auer und seine vier Mitstreiter der Band „Lava“ hatten mit ihre eigenwilligen Interpretationen von Rock - und Popklassikern im Pumpwerk ihr begeistertes Publikum von Anfang an auf ihrer Seite.

Kein Wunder, wie die Band es versteht, alten Songs der Beatles, von AC/DC oder Jimi Hendrix neues Leben einzuhauchen, eben zu „recyclen“, und es dann mit aktuellem Material von Coldplay, Rage against the Machine oder den Foo Fighters zu kombinieren – das ist schon außergewöhnlich.

Dass die fünf Musiker ihre Instrumente beherrschen, ist keine Frage. Allen voran Sänger und Gitarrist Alex Auer. Immer ein Lächeln auf den Lippen, ist für den Fast-Hockenheimer“ der Auftritt im Pumpwerk immer auch eine Art Familientreffen. Mit Alexander Hartmann an den Keyboards und der Trompete, Boris Angst am Schlagzeug, Rolf Breyer am Bass und Jesse Günther an den Percussions hat er dann noch eine Truppe um sich, die auf jahrzehnte-lange Bühnenerfahrung zurückblicken kann. So wurde fast drei Stunden lang vom zahlreich erschienenen Publikum mitgetanzt und -gesungen, ehe zu fortgeschrittener Stunde und etlichen Zugaben dann doch Feierabend war. mv