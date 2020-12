Kleine Stände wecken weihnachtliche Gefühle

Hockenheim.

„Ich bin Weihnachtsjunkie, ich liebe Weihnachten“, berichtet Uwe Wacker am Telefon und die Begeisterung ist auch ohne Blickkontakt zu spüren. „Das kommt aus der Kindheit heraus, wir waren eine große Familie“, schildert der Elektromeister und Betriebswirt seine Begeisterung für das Fest der Liebe und ergänzt: „An Weihnachten werden die Menschen trotz des Trubels wieder zu Menschen“. Und so verwundert es nicht, dass er sich bei der Aktion Hockenheimer Advent in der Schuhschachtel beteiligte.

Natürlich besucht Uwe Wacker zur Einstimmung auf das Fest unter anderem den Hockenheimer Advent: „Es gehört einfach dazu, mit Freunden, mit Bekannten zusammenzustehen. Nur knackig kalt muss es sein, dann schmeckt der Glühwein besser“, verrät der Hockenheimer. Beim Basteln begnügte er sich nicht mit einem gewöhnlichen Verkaufsstand, sondern gestaltete den „Weihnachtsmarkt im Weihnachtsmarkt“.

Dabei griff er auf Recyclingmaterial zurück, um die Charakteristik des Hockenheimer Advents zu vermitteln. Aus einer Schokoladenverpackung wurde die halbschalenförmige Bühne, übrig gebliebene Borkenrinde vom Krippenbau fand ebenfalls Verwendung, und aus etwas Holz und Dosenblech entstand die große Weihnachtspyramide. Einzig die Miniaturfiguren als Weihnachtsmarktbesucher und Band kaufte der Bastler zu und fand bei Herzer, was er suchte.

Freigabe für Versteigerung

„Und nächstes Jahr wird dann alles umso schöner, wenn es hoffentlich wieder stattfinden kann“, ist Uwe Wacker sich sicher. Für Elke Schollenberger ist er gerade in diesen Zeiten voll des Lobes: „Das ist eine super Arbeit, die hilft vielen Menschen, die Corona-Zeit besser zu überbrücken. Ich hoffe, die Stadt behält ihr soziales Engagement in dieser Form bei“. Der Hockenheimer ist in der FahrRad-Gruppe der Lokalen Agenda engagiert und hilft auch sonst gerne, wenn er gebraucht wird. So wäre er durchaus bereit, sein Kunstwerk für eine Versteigerung zu einem guten Zweck zur Verfügung zu stellen.

Uwe Wackers Stand ist einer von 25 Adventsmarktbuden, die in den Fenstern der Zehntscheune in den vergangenen Wochen ihren Platz fanden. Die meisten Ideen entsprangen dabei wohl der Fantasie, doch zwischen den Unikaten findet sich auch der eine oder andere Stand, den es „in echt“ zu besuchen gab. So steuerte die Evangelische Gemeinschaft ihren traditionellen Bücherstand bei und der Stand des Freitagskreises der evangelischen Kirchengemeinde und des Chores Kreuz und Quer steht wie gewohnt mit Waffeln und Glühwein in Miniaturformat bereit. Die Fairtrade-Gruppe präsentiert sich ebenfalls - vielleicht ein Ausblick auf zukünftige Ausgaben des Hockenheimer Advents.

Doch nicht nur die Hütten sind vielfältig, sondern auch die Bastler: So beteiligten sich mehrere Familien, Großeltern-Enkel-Konstellationen sowie einzelne Kinder und Geschwisterpaare, aber auch etliche Erwachsene wie drei Frauen der Evangelischen Gemeinschaft und mehrere Herren am Aufruf, einen Weihnachtsmarktstand im Schuhkarton zu gestalten und für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen.

Im Warenangebot gibt es neben Allerlei vor allem süßen Leckereien aus der Weihnachtsbäckerei an mehreren Ständen Dekorationsmaterialien zu erwerben und auch das eine oder andere Kunsthandwerk wird feilgeboten.

Original im Bauhof besucht

Ideenreich gestaltet sind viele Stände in der Materialauswahl. Neben den üblichen Bastelwerkstoffen wie Papier und Pappe sowie Schnee in Form von Watte und der einen oder anderen Weihnachtsdekoration fanden mit Fimo, Glasfiguren, Tonkrügen, Playmobil- sowie Barbie-ähnlichen Figuren und Playmais auch Materialien ihren Weg in die Hütten, die diese noch einmal mehr zu Unikaten machen.

Der Stand der „Hockenheimer Strick-Liesel“ ist ein solches Unikat. Für das war Lisa Christ und ihren Eltern kein Weg zu weit. Um sich am Äußeren der echten Stände des Hockenheimer Advents orientieren zu können, ging es nämlich tatsächlich zum Bauhof. Hier machte die Achtjährige kurzerhand die Entdeckung, dass die Dächer der Stände mit Dachpappe versehen sind - und so hat nun auch der Miniaturstand ein solches Dach, ergänzt durch Holzwände und eine mit Eisstielen verkleidete Fassade.

Während der Papa bei den Holzarbeiten im Einsatz war, stattete die Mama den Stand mit Ware aus: Kleine gestrickte Socken gibt es bei der Strick-Liesel ebenso zu kaufen wie Mützen, Schals und Wollknäuel. Produziert wird dabei laufend neu, mit Stricknadeln steht die selbst in modischem Strick gekleidete Verkäuferin hinter ihrer Auslage. Bis das Gesamtkunstwerk vollendet war, dauerte es zweieinhalb Wochen - gute Ideen brauchen eben Zeit, um zu reifen.

Elke Schollenberger zeigt sich nach Ablauf der Abgabefrist für die Aktion höchst zufrieden. „Als hätte ich es geahnt“, ist sie froh, dass die Sammlung pünktlich zu Beginn des „harten Lockdowns“ fertiggestellt war. Neben den Fenstern der Stadtbibliothek haben sich noch ein paar des Tabakmuseums gefüllt, und dank Lichterketten und Zeitschaltuhr dürfte dem Betrachten beim abendlichen Spaziergang nichts im Wege stehen.

Gegen eine zweite Ausgabe der Schuhkistenversion hätte sicher niemand etwas einzuwenden - aber nur als Zugabe und nicht als Alternative zum Original.

