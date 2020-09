Klima-Demo per Fahrrad

Die „Fridays for future“-Umweltbewegung (FFF) ruft am Freitag, 25. September, zum sechsten Mal zum globalen Klimastreik auf. Das FFF-Organisationsteam aus Hockenheim veranstaltet zum ersten Mal in diesem Jahr an diesem internationalen Streiktag eine Straßendemo in der Innenstadt – Corona-bedingt dieses Mal mit Fahrrad. Die Fahrraddemonstration beginnt wie gewohnt um 13.15 Uhr auf dem Parkplatz des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums.

Alle Generationen sind aufgerufen, an der Demonstration teilzunehmen und die junge Generation zu unterstützen. „Der Klimawandel geht uns alle an!“, teilen die Organisatoren in ihrem Aufruf mit. Das Organisationsteam lädt zur Fahrraddemonstration auch Sympathisanten aus der Verwaltungsgemeinschaft Altlußheim, Neulußheim und Reilingen zur Teilnahme ein.

Bei den ersten „Fridays for future“-Demos in der Rennstadt hatten sich am 19. Juli 2019 rund 200 Menschen beteiligt; am 20. September waren es rund 300 gewesen. mm/zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 11.09.2020