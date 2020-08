„Klimakrise nicht aus den Augen lassen“

In der letzten Fraktionssitzung vor der Sommerpause hatten die Grünen um den Fraktionsvorsitzenden Adolf Härdle den frischgebackenen Landtagskandidaten der Öko-Partei für den Wahlkreis Schwetzingen, Dr. Andre Baumann, zu Gast, wie die Grünen in einer Pressemitteilung schreiben. Dieser konnte nicht nur die lebendige und offene Diskussionskultur der grünen Stadträte mit interessierten Hockenheimer Bürgern miterleben, Baumann hatte auch einige Themen aus Stuttgart mit im Gepäck, von denen er brandaktuell berichtete.

So seien in den letzten Kabinettssitzungen vor der politischen Sommerpause noch einige wichtige Entscheidungen getroffen worden. Einerseits wurden Corona-Hilfsmaßnahmen beschlossen, so Andre Baumann, die Selbständige, Mittelständler, aber auch Kulturschaffende in der Krise unterstützen sollen. Im Zusammenspiel mit den Maßnahmen des Bundes sei das Land hier gut aufgestellt, man sei jedoch auch weiterhin aktiv und versuche, durch ein breites Netz an Hilfspaketen möglichst alle Bereiche abzudecken und niemanden im Stich zu lassen, so der Grünen-Politiker. „Grün-Schwarz im Ländle funktioniert auch in der Krise“, lautete das Fazit des Abends, das der Landtagskandidat zog.

„Neben den derzeit akuten Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise, ist es uns Grünen im Land auch ein wichtiges Anliegen, die Klimakrise nicht aus den Augen zu lassen“, versprach Baumann den Mitgliedern in Hockenheim. Die wichtigsten grünen Erfolge der letzten Wochen waren hier aus seiner Sicht die Einführung der Photovoltaikpflicht für neue Nicht-Wohngebäude, die Stärkung des Biotopverbunds und das Verbot von Schottergärten. „Ein großer Erfolg im Kampf gegen den Klimawandel und für den Erhalt der Artenvielfalt, der sich auch vor Ort unmittelbar bemerkbar machen kann“, bilanzierte er.

Vor Ort in Hockenheim sei man mit dem neuen Hochwasser-Ökologie-Projekt in Sachen Stadtökologie gut aufgestellt – der neu angelegte Lauf des Kraichbachs sei eine Maßnahme, die gleich in drei Punkten gut für die Rennstadt ist: Man habe etwas für den örtlichen Hochwasserschutz getan, die Artenvielfalt in der Kommune gestärkt und habe entlang des historischen Mühlenviertels eine für alle Bürger erfahrbare städtebauliche Aufwertung erreicht. „Ihr habt hier wirklich ein Schmuckstück im Herzen der Stadt geschaffen“, lobte Andre Baumann alle Beteiligten, die sich für das Projekt eingesetzt hatten.

Diskussion um örtlichen Wald

Lokale Themen, die Baumann und seine Partei sicherlich im kommenden Wahlkampf begleiten werden, sind das Thema Landwirtschaft und die Diskussion um den örtlichen Stadtwald, der für eine Erweiterung der Autobahnrastanlage weichen soll. In Sachen Landwirtschaft nehme er sich vor, Bauern und Naturschützer an einen Tisch zu bekommen, so der ehemalige Nabu-Landesvorsitzende und Umweltstaatssekretär Baumann.

In der Diskussion um den Stadtwald sei man im regen Austausch mit der lokalen Bürgerinitiative. Er versicherte den anwesenden BI-Vertretern den Kontakt auch in Zukunft pflegen zu wollen. Klar sei, dass man dringend eine Lösung brauche, die allen Akteuren gerecht werde. Lkw-Fahrer benötigen Stellplätze, um zu übernachten und ihre Lenkzeiten einzuhalten. Aber sowohl der Stadtwald in Hockenheim als auch die Agrarflächen in Reilingen seien wichtige Flächen, die es zu erhalten gilt. „Hätte der Bundesverkehrsminister sich anstatt des Maut-Debakels darum bemüht, den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu bekommen, hätten wir diese Diskussion hier wahrscheinlich gar nicht“, merkte Andre Baumann kritisch an.

Der Ortsverband der Hockenheimer Grünen lädt für Freitag, 21. August, zu einer Begehung mit Dr. Andre Baumann ein, bei der neben dem HÖP-Projekt auch die bauliche Entwicklung der Schullandschaft in Augenschein genommen wird. Verlauf und die genaue Uhrzeit werden noch rechtzeitig bekannt gegeben, wie die Grünen mitteilen. ah

