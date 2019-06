„Klimaschutz ist Daseinsvorsorge“

Mit ihrer großen Präsenz beim Bürgerforum unserer Zeitung hätten die Hockenheimer Einwohner ein Zeichen gesetzt: „Wir wollen eine Veränderung in der Stadtpolitik. Ein Weiter-so geht gar nicht“, bewertet Lisa Bohn das überwältigende Interesse an der Kandidatenvorstellung in der Stadthalle.

„Ich bin stolz auf die Hockenheimer und dankbar für ihre Unterstützung“, freut sich die einzige

...