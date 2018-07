Knusprig-frische Spezialitäten

Anzeige

Der Duft von frisch gebackenem Fisch zieht seit gestern durchs alte Fahrerlager. Der Angelsportverein startete mit dem Fischverkauf auch über die Straße sein dreitägiges Fischerfest. Nachdem seit Mittwoch Fritteusen, Bräter, Getränke sowie zwei Zelte (Besucher und Küche/Ausgabe) in Stellung gebracht worden waren, konnte das 59. Fest beginnen.

Und die Hockenheimer ließen sich nicht lange bitten. Viele Fischliebhaber nutzten den Verkauf über die Straße, andere machten es sich mit dem knusprig gebackenen Flossentier auf dem Tisch in der Waldfesthalle oder im benachbarten Besucherzelt gemütlich.

Mit Liebe zubereitet

Ob Zander, Zanderfilet, Merlan oder Seelachsfilet: Die vom ASV angebotenen Fische haben ihre Liebhaber. Und das hat seinen Grund: Die Fische werden per Hand nachgeputzt, in einer Salzlake eingelegt und dann paniert, bevor sie in die Fritteusen wandern. Neben den Klassikern gibt es Calamares, Scampispieße – und Bratwurst. Zu Kaffeestunde steht Kuchen bereit.