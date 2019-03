Königin berichtet aus ihrem Leben

Die Volkshochschule veranstaltet am Dienstag, 26. März, 19 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses Hockenheim einen Vortrag mit Joyce Bansah – „Königin in Ghana und Bürgerin in Hockenheim“.

Im Oktober 2018 wurde Joyce Bansah alias Mama Adziwonor III. zur Königin gekrönt. Seitdem herrscht sie über den Volksstamm der Ahado-Hohoe mit etwa 30 000 Einwohner in Ghana – allerdings nicht vor Ort, sondern in Hockenheim. Bei dem Vortrag berichtet Bansah über ihre Heimat, ihre Inthronisierung sowie ihr Leben als Hockenheimer Bürgerin und gleichzeitig Königin.

Interessierte Zuhörer sind eingeladen, der Eintritt ist frei, um Spenden für ein Mädchen-Schulprojekt in Ghana wird gebeten. vhs

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 18.03.2019