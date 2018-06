Anzeige

Hockenheim.26 Rennradler der ASG Triathlon und Freunde haben sich am Samstag zunächst mit dem Bus auf den Weg zur Jubiläums-Alpentour mit Startpunkt in Nizza aufgemacht. Thomas Claus und Heinz Schwegler (beide ASG) planten die Tour, die in Zusammenarbeit mit Stephanie und Horst Krayer vom „Bike & fun Radshop“ als Veranstalter durchgeführt wird.

Im Jahre 1998 plante und organisierte der leider zu früh verstorbene Gründer der ASG Triathlon, Gertfred Sprotte, die Tour von Hockenheim nach Nizza, die nun in umgekehrter Richtung mit Start in Nizza und nach acht Etappen Ziel in Hockenheim gefahren wird. Gertfred Sprotte hatte auch eine Pyrenäentour in Vorbereitung, konnte diese aber nicht mehr durchführen.

Einige Jahre schlummerten die Planungen, bis Thomas Claus und Heinz Schwegler die Ideen wieder aufgriffen und ab 2008 im zweijährigen Turnus die Alpen- und Pyrenäentouren durchführten.“Flotte Beine und Stehvermögen am Berg“ wünschten sich die Radler zum Start der ersten Etappe am gestrigen Sonntag von Nizza nach Barcelonette (Cime de la Bonette, 2802 Meter) über 152 Kilometer und 3200 Höhenmeter gleich am ersten Tag sozusagen mit der Königsetappe losging.