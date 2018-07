Anzeige

Zum Abschluss heizt „Amokoustic Rock Experience“ am Samstag, 21. Juli, ab 20 Uhr richtig ein. Dass die vier Musiker der Mannheimer Kult-Band Amokoma nicht nur Funk und Soul spielen können, stellen sie dabei unter Beweis. Silvio Groß an den Drums, Sebi Kunz an der Gitarre, Manu Mandrysch am Bass und der Hockenheimer Frontmann und Sänger Oliver Rosenberger geben eine reizvolle Mischung aus „Unplugged“ und elektrischem Sound zum Besten – Klassiker aus fünf Dekaden. Der Eintritt ist frei. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 17.07.2018