Kommt Pflegezentrum an die Peripherie?

Möglicher Standort für den Neubau des Pflegezentrums Offenloch: das 4. Gewann Biblis. Die Einrichtung käme in den markierten Bereich der Brachfläche. Die Grafik zeigt rechts oben den Aldi-Kreisel an Südring und Lußheimer Straße sowie links die L 723 (früher B 39). Die Bebauung rechts neben dem unbebauten Areal steht an der Wilhelm-Herz-Straße.

© Stadt