Kommunikation ohne Phrasen

Hockenheim.Jeder kennt solche Phrasen wie „Kein Problem“, „Komm nicht so spät nach Hause“, „Mach mir keine Fehler“, „Hoffentlich werde ich nicht krank“ oder „Enttäusche mich nicht“.

Menschen denken überwiegend in Bildern. Welche geistigen Bilder erscheinen bei solchen Formulierungen? Man kann die eigene Kommunikation durch passendere Formulierungen verbessern. In dem Workshop werden sinnvolle Alternativen aufgezeigt. Der Kurs findet am Donnerstag, 15. November, 19.30 bis 21 Uhr, im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a statt. Die Gebühr beträgt 11 Euro.

Anmeldung bei der VHS-Hockenheim, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205/92 26 49, oder E-Mail info@vhs-hockenheim.de.

