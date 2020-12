Kompostanlage schließt für immer

Die Kompostanlage im Industriegebiet Talhaus neben dem Klärwerk ist ab Mittwoch, 16. Dezember, dauerhaft geschlossen, wie es in einer Pressemitteilung der Wagner GmbH heißt. Die Grüngut-Kompostanlage wurde im Jahr 1995 gemeinsam von der Stadt Hockenheim und der Firma Wagner geplant und gebaut. Seit der Inbetriebnahme 1996 wurden an dem Standort die aus der Region angelieferten Grünabfälle nach einem zertifizierten Verfahren zu hochwertigem Grüngut-Kompost verarbeitet. Es bestand somit bisher in Hockenheim ein ökologisch sinnvoller Verwertungskreislauf. Weite Transportstrecken für die Entsorgung von Grüngut wurden vermieden. Den Hockenheimer Grüngut-Kompost mit Gütezeichen sowie weitere Rinden- und Humusprodukte konnte man bisher auf ebenso kurzen Wegen und zu günstigen Preisen bei der Kompostanlage erwerben.

Hintergrund für die Schließung ist die Tatsache, dass das Gelände der Kompostanlage sowie weitere benachbarte Grundstücke von der Stadt noch in der Amtszeit von Oberbürgermeister Dieter Gummer an die Firma Pferdesport Krämer verkauft wurden. Diese benötigt die Flächen für die zukunftsfähige Standortentwicklung. Im Zuge der Erweiterung des Logistikzentrums von Pferdesport Krämer musste die Firma Wagner einen Flächenanteil der Kompostanlage abgeben. Hierdurch wurde auch die Rottefläche für die Kompostherstellung reduziert und die Arbeitsprozesse deutlich erschwert. Als Folge der damit notwendig gewordenen Reduzierung der Grünabfall-Verarbeitungsmengen lässt sich der Betrieb nun nicht mehr wirtschaftlich aufrechterhalten.

Keine Perspektive

Seitens der Stadtverwaltung Hockenheim konnte bisher kein neuer geeigneter Standort mit einer ausreichend großen Fläche für den Bau einer neuen Kompostanlage gefunden werden. Damit sieht die Firma Wagner derzeit keine Perspektive für ein planbares sowie zukunftsorientiert und wirtschaftlich wieder tragbares Betriebskonzept in Hockenheim.

Für Firmenkunden und Kommunen bietet die Firma Wagner auch zukünftig die Lieferung größerer Mengen Kompost, Rindenmulch, Holzhackschnitzel und weiterer Produkte von ihren anderen Firmenstandorten aus an. Privatkunden, welche nicht vollständig ausgeübte Grünabfall-Wertkarten besitzen, können diese beim Hauptsitz der Wagner GmbH in Grünstadt zur anteiligen Gutschrift einreichen. zg

