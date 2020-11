Konfirmanden stellen „Brot für die Welt“ vor

Ganz im Zentrum der 62. Aktion „Brot für die Welt“ steht am ersten Adventssonntag, 29. Dezember, um 10 Uhr der Gottesdienst in der Stadtkirche. Pfarrer Johannes Heck und die Konfirmanden der Gruppe K14.3 werden diesen Gottesdienst gestalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Für uns in Deutschland waren die Schulschließungen während des Lockdowns eine neue Erfahrung. Für 150 Millionen Kinder weltweit gehört es allerdings zum bitteren Alltag, nicht zur Schule zu gehen. Nur selten oder gar nicht besuchen sie den Unterricht – weil sie unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten müssen und überleben wollen.

Schlechte hygienische und medizinische Versorgung, ein Bildungssystem, das weit entfernt davon ist, gleiche Chancen für alle zu bieten und die Tatsache, dass Millionen Kinder unter gesundheitszerstörenden Umständen schwer arbeiten müssen – dieser Realität dürfen sich Menschen mit weitaus besseren Lebensbedingungen nicht verschließen, heißt es. Die Situation von Kindern auf den Philippinen und wie das evangelische Hilfswerk „Brot für die Welt“ mit seinen Partnerorganisationen gegen diese Ungerechtigkeit kämpft, das stellen die Konfis im Gottesdienst vor. 2019 leitete die Kirchengemeinde 14 733 Euro Spendengelder weiter. An diesen Erfolg möchten die Verantwortlichen in diesem Jahr anknüpfen. zg

