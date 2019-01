Konzept stärkt Teilhabe an der Gesellschaft

Der Schwetzinger Landtagsabgeordnete Daniel Born und die stellvertretende Vorsitzende und sozialpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Sabine Wölfle, waren bestens vorbereitet für ihren Besuch in der Wohngemeinschaft für dementiell Erkrankte. Mit Torte und Blumen ausgestattet wurden die beiden Abgeordneten am langen Esstisch im Wohnraum begrüßt.

Dort kamen der wohnungspolitische Sprecher und die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion schnell ins Gespräch mit der Teamleiterin der Wohngemeinschaft, Christine Storck, Alltagsbegleiterin Elisabeth König und Hospizleiterin Beate Bikowski. Es ging um die besondere Form des Zusammenlebens der acht Mieter, über den Alltag der dementiell Erkrankten mit den kleinen und großen Herausforderungen und über die Vorteile, die das WG-Leben mit sich bringt, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Büro von Daniel Born.

Das Konzept des Vereins Vita Vitalis sieht vor, dass die Mieter im Alltag mithelfen, so wie sie können und wollen. Eine Mieterin strickt beispielsweise gerne, eine andere begleitet die Pflegekraft zum Supermarkt, und weitere gehen regelmäßig zum Tanzen für Demenzerkrankte in die Tanzschule. Landtagsabgeordneter Daniel Born begrüßt dieses Konzept: „Die Alltagstätigkeiten wirken aktivierend und motivierend auf die Mieter, das ist deutlich zu spüren. Es ist für jeden Menschen wichtig zu wissen, dass er gebraucht wird, sei es beim gemeinsamen Kochen oder beim Tischdecken.“

Dabeisein im Stadtleben wichtig

Das Konzept beinhaltet auch die Ansiedlung mitten im Stadtkern, die Geschäfte sollen fußläufig erreichbar sein. Christine Storck erläutert: „Die meisten Mieter sind in Pflegestufe vier eingestuft. Alleine können sie selbstverständlich keine Besorgungen mehr erledigen. Aber die Teilhabe an der Stadtgesellschaft, zum Beispiel beim Faschingsumzug oder dem Laternenlaufen, ist uns sehr wichtig.“

Landtagsabgeordnete Sabine Wölfle verhandelte während der grün-roten Regierungszeit mit über das baden-württembergische Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz und sieht sich in ihrer damaligen Position bestätigt: „Das Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz der SPD-Sozialministerin Katrin Altpeter hat die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Wohnformen wie diese hier geschaffen. Für viele ältere Menschen, die nicht mehr alleine leben können und nicht in ein Pflegeheim wollen, bieten Wohngemeinschaften ein optimales Format des betreuten, gemeinsamen Lebens.“

Der Unterschied zwischen dem Leben im Pflegeheim und dem in einer Wohngemeinschaft wird auch daran deutlich, dass die Angehörigen der Mieter über Schlüssel zur Wohnung verfügen und so ihre Lieben jederzeit besuchen können. Sie entscheiden auch mit bei der Aufnahme neuer Bewohner oder über die Anschaffung neuer Geräte und packen auch schon mal bei einer Putzaktion mit an oder organisieren ein Grillfest auf der Terrasse.

Wie in jeder WG gibt es auch hier schon mal Streit, berichtet Hospizleiterin Beate Bikowski. Allerdings selten über den Essensplan, denn hier werden alle Leibspeisen berücksichtigt, verrät Elisabeth König. So wünschte sich kürzlich der einzige Herr der WG Rippchen, besonders gut angekommen sei die Leberknödelsuppe beim Oktoberfest der WG.

Persönliche Fähigkeiten einbinden

Auf die Förderung und Einbindung der persönlichen Fähigkeiten und Vorlieben richten die Pflegekräfte ein besonderes Augenmerk. Auch die individuelle Zimmereinrichtung spielt eine große Rolle, Daniel Born dazu: „Gerade für dementiell Erkrankte sind Erinnerungsstücke wichtig. Es hilft den Mietern, hier in ihrem Zuhause anzukommen, wenn für die großen und kleinen Erinnerungen an die Vergangenheit Raum ist.“

In einem Gespräch tauschten sich die Landtagsabgeordneten mit Pflegedienstleiter Micha Böbel und Vorstandsmitgliedern von Vita Vitalis über die derzeitigen Herausforderungen in der Pflege aus. Um diese zu meistern, brauche es mehr Angebote wie die Demenz-WG, waren sich alle einig. Born und Wölfle bedankten sich bei den engagierten Ehren- und Hauptamtlichen: „Ohne ihren tatkräftigen Einsatz und ihre liebevolle Pflege würde das Zusammenleben in dieser besonderen WG nicht funktionieren.“ zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 25.01.2019