Konzert in der Kirche geplant

Anzeige

Kassenwart Rolf Stohner legte die finanzielle Situation des MGV anschaulich dar. Die Revisoren forderten die Anwesenden anschließend auf, den Kassenwart zu entlasten, was auch einstimmig erfolgte.

Nach Entlastung des Vorstandes wurden Neuwahlen durchgeführt. Siegfried Zahn wurde dabei als Vorsitzender wiedergewählt, Klaus Weißbrich und Walter Kahrmann wurden weitere Vorsitzende.

Ehrungsmatinee in Zehntscheune

Beim Blick in die Zukunft wurde besonders auf die am Sonntag, 29. April, in der Zehntscheune stattfindende Ehrungsmatinee sowie auf das am Sonntag, 21. Oktober, in der evangelischen Stadtkirche geplante Kirchenkonzert hingewiesen.

Die Veranstaltung verlief in angenehmer Atmosphäre und wurde unter dem Dirigat von Günter Stalter mit dem Lied „Das Lächeln kommt vom Trinken . . .“ beendet. kgp

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 07.04.2018