Konzert mit Kochutensilien

„Küchenschlacht, Küchenschlacht, gibt es jetzt nicht mehr. Iris geht in Ruhestand, ihr Detlef freut sich sehr“: Mit diesem Abschiedslied entließen die Erzieher im Park-Kindergarten ihre Kollegin Iris Danziger bei einer Feierstunde in den verdienten Ruhestand. Sie war seit 1996 als Küchenkraft und später als Köchin im Park-Kindergarten beschäftigt.

Am 31. Januar endet ihre berufliche Tätigkeit. „Als fröhliche Kollegin haben Sie in dieser Zeit viele Kinder mit leckeren Speisen verwöhnt. Vielen Dank für die jahrelange, reibungslose Zusammenarbeit“, sagte Stefan Kalbfuss, Leiter des Fachbereiches Soziales, Bildung, Kultur und Sport der Stadt. Diesem Dank schloss sich auch Christa Altenberger für den Personalrat an.

Szenen aus dem Alltag gespielt

Die rund 30 Erzieherinnen und Erzieher verabschiedeten Iris Danziger mit einem abwechslungsreichen Programm. Beim Abschiedslied verwandelten sie kurzerhand Kochutensilien wie Töpfe, Siebe und Besteck in Musikinstrumente. Außerdem spielten sie unter Anleitung von Kindergartenleiterin Beate Schanz eine unterhaltsame Szene aus dem Arbeitsalltag von Iris Danziger nach. Die angehende Pensionärin erhielt ein Kochbuch mit Lieblingsrezepten der Kollegen und Kinder sowie eine persönliche Küchenschürze als Geschenk. „Mir hat meine Arbeit immer viel Spaß gemacht. Ich werde meine Kolleginnen, Kollegen und die Kinder vermissen“, sagte Iris Danziger zum Ausklang der Feierstunde. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 25.01.2019