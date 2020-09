Konzertreihe endet fulminant

„Drei Abende und sechs kleine Konzerte – sehr unterschiedliche Klangfarben in der neu renovierten Kirche“: Viel besser als Hockenheims Kantor Samuel S. N. Cho kann man es eigentlich nicht sagen, was die „Herbstliche Abendmusik“ den Zuhörern in diesem besonderen Jahr bedeutet hat. Komprimiert das, was man sonst in der ganzen Saison zu hören bekommt, in drei Wochen und unter Corona-Bedingungen.

...