Anzeige

Leben retten und Gänsehautmomente bei einer Reise samt Konzert nach Düsseldorf gewinnen – das ermöglicht der DRK-Blutspendedienst bei der Blutspende am Dienstag, 21. August, von 14.30 bis 19.30 Uhr beim DRK-Ortsverein Hockenheim, Im Auchtergrund 1. Unter allen Erstspendern und Mehrfachspendern, die einen Erstspender mit zur Blutspende bringen, verlost das DRK als besonderes Dankeschön zweimal zwei Tickets für ein exklusives Wohnzimmerkonzert mit der Band „Parallel“, am Mittwoch, 29. August, in Düsseldorf, inklusive Übernachtung im „Me & All Hotel“.

„Du liegst auf einer Spenderliege und weißt genau, diese Spende wird einem kranken Menschen helfen und vielleicht sogar das Leben retten. Das ist Gänsehaut pur“, beschreibt Stefanie Fritzsche vom DRK die neue Dankeschönaktion, „und daher möchten wir etwas Gänsehaut pur zurückgeben – mit dem exklusiven Wohnzimmerkonzert der Stuttgarter Musiker von ,Parallel‘.“ Wer gewinnen möchte, muss nur spenden, Los ausfüllen und kann mit etwas Glück in Düsseldorf dabei sein.

Musiker als Botschafter

Als Botschafter und überzeugte Blutspender setzen sich die Bandmitglieder von „Parallel“ dafür ein, dass genügend Blutpräparate für die Versorgung bereit stehen. Bis heute, trotz aller modernen Entwicklungen, gibt es dafür keine künstliche Alternative, teilt das DRK mit. zg