Anzeige

Neues Ensemble feiert Premiere

Dieses Konzertwochenende stellte alles bis jetzt Dagewesene in den Schatten, denn es war nicht „nur“ ein Konzert, sondern viele Vorbereitungen rund um das Wochenende mussten getroffen werden. Doch der Erfolg an diesem Wochenende ließ alle Anstrengungen im Vorfeld vergessen. Rund 2000 Gäste hatten sich am Samstagabend auf dem Marktplatz eingefunden und erlebten dieses großartige Konzert der Stadtkapelle mit Sängern und Band. Am Folgetag ging es nach einem evangelischen Gottesdienst weiter mit der neugegründeten Hockenheimer Blasmusik, einer Egerländerbesetzung von jungen engagierten Musikern, die das Frühschoppenkonzert gestalteten.

Die Ferien wurden unterbrochen durch einen Auftritt bei den Nitrolympx, bei dem vor 14 000 Zuhörern die Nationalhymnen gespielt wurden. Danach ging es los mit den Vorbereitungen zum Jahreskonzert, das unter dem Motto des Hauptwerkes „Wir sind das Volk“ stand.

Zusammen mit einem 70-köpfigen Projektchor wurde dieses Stück, das anlässlich des Jubiläums des Falls der Berliner Mauer komponiert wurde, einstudiert. Und auch diese Mühen lohnten sich, der Kartenverkauf war so hervorragend, dass sogar das Konzert an zwei Tagen stattfand.

Mit Spannung erwarteten die Musiker den Bericht des Dirigenten. Er trug einen Rückblick über die vergangenen zehn Jahre vor, ist mit der Entwicklung des Orchesters sehr zufrieden und betonte, noch einiges mit der Stadtkapelle musikalisch vor zu haben.

Der positive Kassenbericht wurde von Sandra Bierlein vorgetragen, an dessen Anschluss der zweite Vorsitzende Mike Sibler die finanzielle Lage noch einmal genau erläuterte. Die Haupteinnahmen kommen von den beiden Veranstaltungen, dem Stand beim Hockenheimer Mai sowie dem Waldfest. Hier erging der Appell an alle Mitglieder, sich tatkräftig einzubringen, da die Beiträge nicht erhöht werden sollen.

Die Ehrungen für den fleißigen Probenbesuch wurden von Ellen Meynerts vorgenommen. Hier wurde über ein Drittel der 62 Musiker geehrt, die weniger als fünf Fehlproben aufzuweisen hatten.

Gemäß der Satzung wird jedes Jahr ein Teil des Vorstandes gewählt. Auch dieser Punkt verlief schnell und harmonisch. Vorsitzende Gabriele Christ wurde in ihrem Amt bestätigt. Die weiteren Wahlen: Schriftführerin Alexandra Marek, Beisitzer Ellen Meynerts, Katrin Kottler, Karina Schneider und Sandra Calin. Zum Abschluss gab es eine Vorausschau auf die nächsten Veranstaltungen, das Waldfest am 10. Mai sowie das Konzert am 10. Juni in der evangelischen Stadtkirche. gch

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 06.04.2018