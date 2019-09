Kooperation mit den Grundschulen

Der TTC 1932 bietet eine Tischtennis-Kooperation in Zusammenarbeit mit allen Hockenheimer Grundschulen an. Im Zwei-Wochen-Rhythmus vermitteln lizensierte Trainer und Spieler des Vereins immer samstags von 10 bis 12 Uhr in der Hubäcker-Turnhalle die Grundlagen des Spiels. Der erste Termin hat zwar bereits stattgefunden, aber interessierte Kinder können zu jedem Zeitpunkt einsteigen.

Die TTC-Trainer bilden je nach Alter oder Spielstärke Trainingsgruppen und bieten für dann ein individuelles Programm an. Die Teilnehmer sollten zwischen sechs und elf Jahre alt sein. Die Tischtennis-Kooperation ist für alle Schüler kostenlos, eine spezielle Anmeldung nicht nötig. Die weiteren Termine im ersten Schulhalbjahr sind am 28. September, 5., 19. und 26. Oktober, 9., 23. und 30. November, 14. Dezember sowie 11. Januar.

Der Zugang zur Turnhalle ist nur über den Eingang in der Wilhelm-Maybach-Straße möglich. Weitere Informationen bei Roland Wolff, Telefon 06205/1 58 53. rad

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 26.09.2019