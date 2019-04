Korsika ist mehr als nur Napoleon

Die Volkshochschule veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Hockenheim-Commercy am Dienstag, 9. April, um 19 Uhr in der Zehntscheune einen Vortrag mit dem Thema „Korsika bietet mehr als nur Napoleon“, Referent ist Herbert Pott, der Eintritt ist frei.

Wenn eine Insel seit Alters her „die Schönste“ genannt wird und von ihr behauptet wird, man könne sie allein an ihrem Geruch erkennen, wie es Napoleon von seiner Heimat gesagt hat, dann macht das neugierig. Es ist eine eigenartige Landschaft, die da vor dem Reisenden aus dem Mittelmeer emporsteigt. Nicht von ungefähr wird Korsika als „die Dolomiten des Mittelmeeres“ bezeichnet: Die Berge sind imposant.

Eine wilde Landschaft empfängt den Fremden, umgibt den Einheimischen: Menschen, die von ihrer abweisenden Heimat geprägt sind. Menschen, die aber auch geprägt sind von den Fremden, die schon immer als Herren auf die Insel kamen. Mit ihnen kamen und gingen Kulturen, die ihre Spuren hinterlassen haben: fremdartige Menhire, wuchtige Felsenburgen, naive Kunst an schlicht-schönen Kirchen, auch die Sprache. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 01.04.2019