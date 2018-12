Kräftiger Schluck für „Herzenssache“

Genießen auf höchstem Niveau und dabei Gutes tun, war das Motto der alljährlichen Benefizweinprobe auf dem Johanneshof. Die schon traditionelle Veranstaltung im Advent war innerhalb kurzer Zeit ausgebucht. Schließlich präsentierte sich die Küchen- und Servicecrew um Chefkoch Philipp Gruber, Patissière Helena Küfner und Restaurantleiter Markus Gornicki mit einem fabelhaften Fünf-Gänge Menü.

„Seit 2008 füllen wir uns mit dieser Aktion die Herzen. Ein ganz besonderer Erntedank, wie wir finden“, begrüßte Gastwirt Harald Schlumpp die erwartungsfrohe Schar.

Edle Weine, launige Geschichten

Die Weingüter Geheimer Rat Dr.-von-Bassermann-Jordan aus Deidesheim mit Geschäftsführer Gunther Hauck sowie das Laumersheimer Weingut Philipp Kuhn mit der charmanten Inka Betz zogen feinste Weine auf und zu zweierlei Begrüßungssekten wurden launige Geschichten rund um den Wein erzählt. Dass die 62 genussfreudigen Gäste schnell in beste Feierlaune gerieten, versteht sich eigentlich von selbst. Zusammen mit einer tollen Sachspende der im Talhaus benachbarten Unold AG und der Trinkgelder kamen insgesamt 5320 Euro zusammen, die ohne Abzug jeglicher Kosten an die SWR „Herzenssache“ und ein kleiner Teil an regionale Aktionen gespendet wird.

Als einige Mitarbeiter dem sich schon im „Seeligmodus“ befindlichen Chef mitteilten, ihren gesamten Lohn des Tages dazu spenden zu wollen, glänzten die Augen noch mehr und ein sinnenfroher Abend endete mit vielen Umarmungen sehr spät. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 24.12.2018