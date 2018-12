Kränze schmücken im Advent

Hockenheim.Der Obst- und Gartenbauverein um seinen Vorsitzenden Rudi Mergenthalter hat zum Adventsbasteln in die Zehntscheune geladen. Unter der Anleitung von Bärbel Hesping und Jutta Stalter-Romaschow bastelten die Teilnehmer Kränze und Gestecke in vielen Variationen. Bereits beim Gang in die Zehntscheune machte sich der Duft von frischem Grün bemerkbar. Mit der so entstandenen Dekoration waren zum Schluss alle hochzufrieden und traten mit ihren Unikaten den Heimweg an. ska/Bild: Kahl

