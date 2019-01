Kräuter zur Winterzeit

Hockenheim.Ein Winterspaziergang der Volkshochschule (VHS) mit naturkundlichen Informationen findet am Sonntag, 27. Januar, von 14 bis 16.30 Uhr statt. Bei einer Exkursion entlang von Hecken und in Wäldchen können die Teilnehmer Erkennungsmerkmale von Baum- und Straucharten entdecken. Gesucht wird nach Kräutern, die man auch im Winter ernten und genießen kann. Zum Abschluss können sich die Wanderer an kleinen kulinarischen Kostproben mit Kräutern und an einem heißen Getränk erfreuen.

Den Teilnehmern wird empfohlen, den Wetterverhältnissen angepasste, robuste Kleidung und Schuhe zu tragen. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Gaststätte „Zum Kleintierzüchter“, Hofweg 2. Die Gebühr beträgt 15 Euro samt Imbiss.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Auskunft und Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Hockenheim, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail info@vhs-hockenheim.de, www.vhs-hockenheim.de. vhs

