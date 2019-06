Kraftübungen treffen auf Spiele im Wasser

Die Gruppe „Rückenschule“ aus der Gymnastikabteilung des Ringer-Sport-Verein (RSV) 91 verbrachte ein Wochenende in der Sportschule Schöneck bei Karlsruhe, um etwas für die körperliche Ertüchtigung zu tun und gleichzeitig das Miteinander zu pflegen.

Die Übungsleiter Winfried Vetter und Ellen Heer baten am ersten Tag des Sportprogramms in den Kraftraum und in den Spiegelsaal zur Fußgymnastik. Es folgte Stressbewältigung nach Feldenkrais. Joggen, Walken oder Ausruhen an der frischen Luft rundeten den Nachmittag ab, ehe am Abend Gesellschaftsspiele und eine Fotoshow aus der Vereinsgeschichte lockten.

Resümee im Fachwerkhaus

Nach dem Sonntagsfrühstück und anschließend 90 Minuten Schwimmbad bei Wassergymnastik und Spaßspielen hieß es von der Sportschule Abschied nehmen. Die Übungen und Spiele im Wasser wurden diesmal als besonders wohltuend empfunden. Auf dem Heimweg ging es in den Botanischen Garten nach Karlsruhe. Beim Kaffee im Fachwerkhaus in Linkenheim zog man dann Resümee: Das Organisationsteam mit den Rosenbergers, Gabi Pilja und den beiden Übungsleitern, hatte es verstanden, die richtige Mischung zwischen Körperertüchtigung, Spaß und Spiel in ein gelungenes Paket zu schnüren. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 18.06.2019