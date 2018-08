Kraftwerke vom Balkon

„Hockenheim 100 Prozent erneuerbar“ – unter diesem Motto findet am Samstag, 15. September, 10.30 bis 12 Uhr, auf dem Zehntscheunenplatz die nächste „Mein Solar“-Veranstaltung des Vereins Solardrom und der Lokalen Agenda 21 statt. Der Vorsitzende Michael Schöllkopf stellt anlässlich der Energiewendetage 2018 dieses Mal Photovoltaikmodule (PV-Module) für jedermann vor.

Er erläutert Funktion, Aufbau und Leistung an einem Modul sowie, was alles zu beachten ist. Die Leistungsdaten können am mitgebrachten Leistungsmessgerät angesehen werden, sofern das Wetter mitspielt. Jeder Besucher kann sich so einen Eindruck verschaffen, wie einfach Energieerzeugung im eigenen Haushalt sein kann. Natürlich werden auch Kosten der Anschaffung und die mögliche Ersparnis thematisiert.

Neue Technik wird vorgestellt

„Steckbare Solargeräte“ ist der offizielle Begriff für kleine PV-Geräte, die aus einem PV-Modul, einem Wechselrichter und einem Anschlusskabel sowie den erforderlichen Montageteilen bestehen. Sie können in einen vorhandenen Stromkreis angeschlossen werden, sprich in eine vorhandene Steckdose gesteckt werden. Sie sind auch bekannt unter Namen wie Balkonkraftwerk, Plugin Module, Solar-Rebell oder Guerilla-PV. zg

