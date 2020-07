Kraichbach-Flair statt Karibik-Feeling

Hockenheim.Urlaub vor der Haustür - klingt interessant, mag aber unpraktisch sein, wenn sich Tisch und Stuhl, Couch und Bett und was sonst noch dazugehört, hinter der Haustür befinden, also in der Wohnung. Die Sache mit dem Urlaub ist gar nicht so einfach, erst recht nicht in diesem Jahr. Weg? Weit weg? Oder doch nicht?

Überlegen wir mal: Wir haben doch „Home Office“ und „Home Schooling“ gemacht. Also: Warum sollten wir auch nicht „Home Holiday“ folgen lassen? Und zwar wirklich ganz individuell, als „Home Holiday Hoggene“. Das gibt uns allen doch ein ganz anderes neues Feeling: Kraichbach statt Karibik. Und schnell merken wir: Der Mensch besteht aus mehr als nur Leib, Seele und Reisepass.

Vielleicht haben sogar die regionalen Reisespezialisten vor Ort Ideen für „Home Holiday Hoggene“. Einfach mal ausprobieren. Zeit für sich selbst haben, ohne einen Reiseführer abarbeiten zu müssen. Und ohne an den mäßigen Wanderurlaub vor einigen Jahren denken zu müssen („Viele Steine, müde Beine, Aussicht keine“). Wie lesen wir bei dem Schriftsteller Ödön von Horvath: „Eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur so selten dazu.“ Also, warum nicht jetzt.

Vielleicht nimmt man sich einfach die Zeit, die eigene Stadt besser kennenzulernen. Da kann man sich mal in den letztjährigen Baugebieten Hockenheims „verlaufen“. Man kommt ja sonst doch nicht hin, wenn nicht gerade ein Freund oder Verwandter dort wohnt. Oder den Gartenschaupark bewusst erleben.

Oder wie wäre es mit einer typisch hoggemerischen Frühstücksbrötchen-Tour? Am besten gleich nach einem ausgiebig-gemütlichen Frühstück. Man könnte nämlich dabei einen Alt-Hockenheim-Rundgang machen zu den ehemaligen Hockenheimer Bäckereien, die es vor einem halben Jahrhundert noch gab, knapp zwei Dutzend waren es. Stimmt, da muss man schon nachdenken, dass man alle zusammenbekommt. Also in der Schulstraße war der Carqué Heiner und der Bäcker Baumann war in der Werderstraße, der „Krafte Bäcker“ in der Jahnstraße, die Dorns am Wasserturm und in der Hirschstraße, der „Kammer Helmut“ in der Ottostraße, der Lehr in der Ziegelstraße und der Wenger in der Luisenstraße.

Und wer die Backstuben-Route weitergehen will, muss noch an den Birke Paul (Scheffelstraße), den Wilhelm Kief in der Hildastraße, den Hermann Mergenthaler in der Adlerstraße und natürlich die Bäckerei Schrank in der Rathausstraße denken. Otmar Geng in der Oberen Hauptstraße stand ebenso für die Hockenheimer Backkultur wie die Bäckereien Eichhorn und Wittmann in der Oberen und Alois Seiler in der Unteren Hauptstraße sowie Eckardt Kregelin in der Hirschstraße. Der letzte Backstubenofen in Hockenheim ging ja vor wenigen Jahren beim legendären „Gross-Bäcker“ an der Ecke der Rathausstraße und der Parkstraße aus.

Erinnerung und Gemütlichkeit

„Home Holiday Hoggene“ kann nostalgische Erinnerungen wachrufen und sozial- und familiär-historische Komponenten aufzeigen. Erinnerung und Gemütlichkeit statt „Action und Animation“, das sind für manche gleich mehrere neue Urlaubserfahrungen. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, dass auch ein gewisser Müßiggang gar nicht so einfach ist. Oscar Wilde meinte: „Gar nichts zu tun, ist die allerschwierigste Beschäftigung und zugleich jene, die am meisten Geist voraussetzt.“ Aber gerade daran kann man ja im heimatlichen Individualurlaub arbeiten. Wer über „Home Holiday Hoggene“ ins Nachdenken kommt, wird vielfältige attraktive Möglichkeiten finden. Da bleibt wahrlich keine Zeit, auch noch wegzufahren.

Bliebe nur noch die abschließende Frage, wie lange man eigentlich Urlaub machen sollte. Also jedenfalls so lange, dass der Chef uns vermisst. Aber möglichst nicht so lange, bis er entdeckt, dass er auch ohne uns gut auskommen kann . . .

