Kreative Seite entdecken

Wer weder zeichnen noch malen kann, aber gerne einmal kreativ werden möchte, dem bietet der Kunstverein genau das Richtige: ein Maltreff für „Untalentierte“. Unter dem Motto „Ran an die Leinwand“ wird an drei Dienstagabenden unter Anleitung von Andrea Tewes gedruckt, gespachtelt und mit Acrylfarben und verschiedenen Hilfsmitteln experimentiert.

Ein Kurs findet am 7., 14. und 21. Mai von 19 bis 21.15 Uhr in der Louise-Otto-Peters-Schule, Schubertstraße 11, statt. Hier sind noch wenige Plätze frei. Der Kurs am 25. Juni, 12. und 19. Juli ist ausgebucht, Plätze auf der Warteliste sind möglich.

Noch freie Plätze

Farben und Hilfsmittel werden zur Verfügung gestellt und sind in der Kursgebühr von 58 Euro, Mitglieder 56 Euro, enthalten. Mitzubringen sind ein Wasserbecher, Küchenrolle, Pappteller, Föhn, große Müllbeutel zum Abdecken der Tische sowie ein Malkittel.

Die für den Kurs benötigten Leinwände werden von der Dozentin besorgt und am ersten Kursabend mit ihr abgerechnet. Anmeldungen oder Fragen bei Gisela Späth unter Telefon 06205/2 55 78 68, E-Mail: gisela.spaeth@freenet.de. gsp

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 29.04.2019