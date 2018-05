Anzeige

Das neue Programm des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk ist ab sofort auf der Internetseite www.hockenheim.feripro.de freigeschaltet. Die Angebote sind damit auch belegbar.

Außerdem wird die kleine gelbe Broschüre, die auch Veranstaltungen des Jugendzentrums am Aquadrom (JUZ) enthält, in den Schulen verteilt. Sie ist im Pumpwerk, der Stadtbibliothek Hockenheim, im Rathaus, im JUZ und in den Kindergärten ausgelegt, teilt die Verwaltung mit.

Schwerpunkt der informativen Broschüre sind die kreativen Kurse nach den Pfingstferien. Sie enthält auch Angaben zu den Erlebniswochen des Kinder- und Jugendbüros im Zuge des Sommerferienprogramms und die Ankündigung der Herbstfreizeit.