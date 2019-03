Kreisliga-Spiele am heimischen Brett

Hockenheim.Die siebte Verbandsrunde findet am Sonntag, 10. März, statt. Hockenheim III empfängt in der Zehntscheune im Spiel der Landesliga Nord eins den Mosbacher SC von 1931. Hockenheim IV hat in der Bereichsliga Nord eins ebenfalls Heimrecht gegen den SK Mannheim 1946. Hockenheim V spielt in der Kreisklasse A auswärts gegen den SK 1995 Laudenbach. In der Kreisklasse B tritt Hockenheim VI beim SK 1945 Ilvesheim an. Alle Spiele beginnen um 10 Uhr. Zuschauer und Gastspieler sind jederzeit willkommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Schachvereinigung.

Wertungsblitz wird ausgespielt

Aufgrund der Schulferien findet in dieser Woche kein Jugendschach statt. Die Erwachsenen treffen sich am heutigen Freitag ab 19.30 Uhr in der Zehntscheune. Um 19.45 Uhr wird das Wertungsblitzturnier März ausgetragen. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 08.03.2019