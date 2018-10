Kreuz und quer durchs Pop- und Gospelrepertoire

Mit einem vielfältigen Unterhaltungsprogramm startete der zweitägige Basar der evangelischen Kirchengemeinde im Lutherhaus. Das große Gemeindefest begann nach dem Familiengottesdienst in der Kirche. Viele Gottesdienstbesucher ließen es sich nicht nehmen, vom Gotteshaus direkt ins Gemeindezentrum zu gehen. Dort waren die Helfer vor und hinter den Kulissen gerüstet. Es gab wie immer ein schmackhaftes Mittagessen. So blieb in vielen Hockenheimer haushalten gestern die Küche kalt. Als traditionelle Spezialität wurden den ganzen Tag über die leckeren Russischen Eier angeboten. Wer wollte, konnte diese auch nur im Lutherhaus holen und zu Hause verspeisen. Von diesem To-go-Angebot machten wieder viele Hockenheimer Gebrauch.

Im Lutherhaus wurden die Besucher nicht zur mit Essen – unter anderen ein wiederum umfangreiches Kuchen- und Tortenbüffet zur Kaffeestunde – versorgt. Es gab auch vielfältige Unterhaltung.

Auf dem Programm standen der Pop- und Gospelchor „Kreuz & quer“, die Auftritt der Mädchen und Jungen des Friedrich-Heun-Kindergartens und der HCG-Tanzmariechen, der Jugend-Stadtkapelle sowie des MGV Eintracht und des AGV Belcanto.

Der Basar wird am heutigen Montag mit einer Neuerung fortgesetzt: Zum ersten mal gibt es einen speziellen Seniorennachmittag. Dieser beginnt um 11.30 Uhr mit dem Mittagessen inklusive Kaffee und Kuchen.

Das Programm heute

Bei dem von Pfarrer Michael Dahlinger moderierten Nachmittag tritt um 13 Uhr der Singkreis des Gastgebers auf. Nach der Aufführung des Bossert-Kindergartens (14 Uhr) bringt ab 15 Uhr ein Bingospiel Abwechslung ins Lutherhaus. Es folgen die Darbietungen des Kirchenchors Soli Deo Gloria (16 Uhr). Der Seniorennachmittag schließt um 17 Uhr.

Doch damit ist der Basar noch lange nicht vorbei. Der Seemanns-Chor der Marinekameradschaft entert mit seinen Shantys um 17.30 Uhr die Bühne. Mit den Liedern des Frauenchores der Liedertafel (ab 18.30 Uhr) klingt der Basar dann allmählich aus. Der Erlös kommt der evangelischen Kirchengemeinde zugute. htz

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 15.10.2018