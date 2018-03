Anzeige

Die katholische Frauengemeinschaft (kfd) und die Kolpingsfamilie laden am Montag, 26. März, um 19 Uhr zur Kreuzwegandacht in der St. Georgskirche ein. Dem Kreuzweg wurde das Stichwort vom „Guten Leben“ zugrunde gelegt. An den 14 Stationen geht es nicht nur darum, in welcher Weise in der Gegenwart dieses gute Leben bedrängt und zerstört wird, sondern auch um eine Vision davon, wie es aussehen könnte, wie wir es uns wünschen würden. Für die 14 Stationen wurden jeweils unterschiedliche Gesichtspunkte des „Guten Lebens“ ausgewählt, wie „Rechtssicherheit“, „Wasser“ und „Beziehungen zwischen Generationen“, so dass ein vielfältiges Bild vom guten Leben sichtbar wird. Gleichzeitig wird der Kreuzweg Jesu aktualisiert und, bezogen auf die vielen aktuellen Kreuzwege der Menschen heute, transparent. zg